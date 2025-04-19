رئيس مهرجان بابل الدولي: شعار "كلنا بابليون" يجسد إنسانية الثقافة العربية

كشف الدكتور علي الشلاه، رئيس مهرجان بابل الدولي، سر شعار مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية، "كلنا بابليون"، مؤكدا أنه يجسد إنسانية الثقافة العربية.

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن شعار "كلنا بابليون"، يعني أن بابل هي من بدأت الحضارات في بابل، والإنسانية كلها لديها حضارة في بابل، مرددا: "كل إنسان في العالم يستطيع أن يقول أنه من بلاد الرافدين أو مصر".

وتابع: "الشعار يجسد إنسانية الثقافة العربية، ويؤكد اندماجها بكل ما هو عالمي ومنفتح، ومثقف وقادم إلى المستقبل وليس الماضي فقط".

وأوضح الدكتور علي الشلاه، رئيس مهرجان بابل الدولي، أن هناك 32 دولة شاركت في المهرجات في كافة الفنون، إذ كان هناك مشاركات في المسرح والسينما، قائلا: "هناك دول عربية لا يمكن أن تغيب في مهرجان بابل، منها مصر، وسوريا ولبنان والخليج العربي والمغرب والجزائر، كما حضرا أديبين كبيرين من أمريكا اللاتينية".