تأجيل محاكمة متهمي جبهة النصرة لجلسة 17 مايو

قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة لجلسة ١٧ مايو.



اتهامات تنظيم جبهة النصرة

أسندت النيابة للمتهم في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة تهم الالتحاق بجامعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد والالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة بدولة سوريا، الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية والإرهاب وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

