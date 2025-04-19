كشف ملابسات تداول فيديو تضمن قيام شخص بمغافلة آخر وسرقته بالقاهرة.. وضبط الجاني

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بمغافلة آخر وسرقته بالقاهرة، ونجحت في تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي منه بأسلوب "المغافلة"، حال سيره بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وعثر بحوزته على فرد خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.