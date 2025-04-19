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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زكي القاضي: نتنياهو يُعرقل التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو
نتنياهو
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قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعرقل التوصل لأى اتفاق، ويجب إظهار ذلك أمام العالم.

مفاوضات الولايات المتحدة وايران

ولفت "القاضي"، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران في روما وخلال الأسبوع الماضي كانت تجري في عمان وضرب الحوثيين من الجانب الأمريكي ومفاوضات نزع السلاح من حزب الله في جنوب لبنان، بجانب الحركة الميدانية في قطاع غزة، واستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. 

إمداد الولايات المتحدة  إسرائيل بالأسلحة


وأوضح أن تلك المشاهد مرتبطة ببعضها، لافتًا إلى أن نتنياهو يسعي للحصول على المكتسبات وزيادة السيطرة على الأرض، خاصة أن الولايات المتحدة تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة.

نتنياهو الولايات المتحدة وإيران الحوثيين عمان المجازر الإسرائيلية