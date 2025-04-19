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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
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يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024-2025.

 اللقاء سيجمع الفريقين على ملعب "جران كناريا"، حيث يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز جديد للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة  سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD3.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، في حين يأتي لاس بالماس في المركز 18 برصيد 29 نقطة، ويواجه خطر الهبوط هذا الموسم. 

الفريق المدريدي يسعى للابتعاد عن ملاحقيه في المراكز الأربعة الأولى، بينما يحتاج لاس بالماس لتحقيق انتصار مهم لتحسين وضعه في الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر.

أتلتيكو مدريد وسعيه للثبات في القمة

يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات الأخيرة في الدوري، ويسعى الفريق بقيادة مدربه دييجو سيميوني إلى تعزيز مركزه الثالث ومواصلة مطاردة المتصدرين، ريال مدريد وبرشلونة. الفريق يركز على الاستفادة من كل نقطة في المباريات المتبقية لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

لاس بالماس في مهمة إنقاذ الموسم

من جهة أخرى، يدخل لاس بالماس المباراة وهو في موقف حرج، حيث يسعى لتحقيق فوز ثمين للهروب من المراكز المتأخرة وضمان البقاء في الدوري الإسباني. الفريق يعاني هذا الموسم من صعوبات كبيرة، ويحتاج إلى كل نقطة ممكنة للابتعاد عن منطقة الهبوط. مباراة اليوم ستكون بمثابة اختبار صعب للفريق على أرضه.

مباراة مليئة بالتحديات

تعد هذه المباراة فرصة هامة لأتلتيكو مدريد لتحقيق المزيد من التقدم في جدول الدوري، بينما ستكون بمثابة معركة كبيرة بالنسبة لاس بالماس للحفاظ على آماله في البقاء بالدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس موعد المباراة والقنوات الناقلة beIN Sports HD3 الدوري الإسباني الممتاز منافسات الجولة 32