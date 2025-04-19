مطروح تستعد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بالانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات بكافة الجهات بالمحافظة بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الربيع وعيد القيامة للإخوة الأقباط مع الاقبال على المحافظة.

محافظ مطروح يؤكد على رفع استعدادات المرافق الخدمية

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على رفع استعدادات المرافق الخدمية لمواجهة أي ظروف طارئة ومنها بمراكز المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والصحة والتموين، بالإضافة إلى لجنة المرور على المطاعم والمحال للتأكد من سلامة المعروض من السلع خاصة الأسماك المملحة وغيرها.

محافظ مطروح يشدد على استقبال البلاغات والشكاوى من خلال غرف العمليات

وشدد محافظ مطروح على استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على الخط الساخن (١١٤ أو ت ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨- ٠٤٦٤٩٤٣٦٩٢) لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أي مشاكل أو شكاوى.

المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق خلال أعياد شم النسيم بمطروح

كما وجه محافظ مطروح بضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديريات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة و مجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدورى.

كذلك الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والامصال اللازمة وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجاهزية مرفق الإسعاف لأى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع، بالإضافة إلى الاستعدادات بجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة لاستقبال روادها.

احتفالات أعياد شم النسيم في مطروح

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أنه ستقام احتفالية يوم الاثنين 21 أبريل مع الاحتفالات بشم النسيم بحديقة كليوباترا الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك لإضفاء البهجة والسرور على موطني وزوار المحافظة وتتضمن الاحتفالية مسابقات ترفيهية وعروض فنون شعبية ومسابقات رياضية وتقديم هدايا قيمة للمشاركين.