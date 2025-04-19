وحدة الأوزون تستعرض أهم أنشطتها منذ مطلع 2025

قال الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأوزون لعام ٢٠٢٥، حيث تم استعراض بيان بالكميات التي تم الموافقة على استيرادها والإفراج عنها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لكل شركة، حيث إن الكميات تتمثل في المواد الخام لشركات صناعة التكييفات والمبردات التى تعمل على حماية طبقة الأوزون وتكون صديقة له، ولا تضر البيئة.



رئيس الوحدة يستعرض كميات المواد الخام المصدرة والمسموح باستيرادها

وأشار لويس في تصريح خاص، إلى أنه تم مناقشة إجمالي الكميات التي تم الموافقة على استيرادها والإفراج عنها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال الصديقة للأوزون، والتى تعمل على حمايته وعدم استنفاذه، وتحد من الاحتباس الحرارى في ذات الوقت، لافتا إلى أنه تم عرض موقف الكميات المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال للعام الجاري كما تم استعراض أهم الأنشطة التي تم تنفيذها من بداية العام حتى أبريل ٢٠٢٥.

مصر تتلقى منحى بقيمة 25 مليون لإجراءات حماية الأوزون

وكان قد نوه الدكتور على محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون، في تصريح مسبق "البوابة نيوز" بأن هناك العديد من المنح التى قدمها صندوق مونتريال الدولي لحماية الأوزون لكافة الدول المشتركة بالاتفاقية، وقدم لمصر منحة تقدر بأكثر من ٢٥ مليون دولار للشركات والمصانع من أجل توفيق أوضاعهم البيئية واستخدام مواد غير مستنفدة لطبقة الأوزون وتعمل على حمايته، وذلك خلال آخر أربع سنوات.

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