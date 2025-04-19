تحرير 202 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال أسبوع

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

تحرير 202 محضر مخالفات تموينية بالأسواق والمحال التجارية ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12حتى 18 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على سلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة ، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

كما تم بدء عمل اللجان المختصة ضمن الاستعداد لموسم وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2025، حيث سيتم استلام المحصول بجميع المواقع التخزينية من 8 صباحا حتى 7 مساء، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة والتي تضم في عضويتها سلامة الغذاء والزراعة والتموين ، وتقوم بالمرور على مواقع التخزين والاستلام بالصوامع والشون والهناجر لمتابعة التسهيلات المقدمة للمزارعين والموردين.

في حين كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمراكز المحافظة والتي يبلغ عددها 1276 مخبزا،أسفرت عن تحرير 81 محضرًا المخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى شملت عدم وجود سجل تفتيش وعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، كما تم ضبط عدد من المخابز قامت بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها 8 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم للجوال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 55 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

حملات رقابية موسعة

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 66 محضرًا شملت مخالفات خاصة ببعض المسئولين عن صرف المقررات التموينية لقيامهم بتجميع مقررات تموينية مدعمة من الدولة، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، ومخالفات لحيازة وبيع أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، ومخالفات لطرح وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وضد جزارين لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحاضر لمستودعات للغلق أثناء مواعيد العمل وعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، ومحطات وقود لعدم وجود سجل 21 بترول الخاص بالصادر والوارد من المنتجات البترولية وغيرها من المخالفات.