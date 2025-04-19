الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، سيطرتها على بلدة شيفتشينكو في مقاطعة دونيتسك، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت الدفاع الروسية أن القوات الروسية استعادت السيطرة على بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك.

القوات الروسية تسيطر على ثالث بلدة في دونيتسك

تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا، لا سيما في مقاطعة دونيتسك، حيث تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية من السيطرة على ثلاث بلدات جديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن قواتها سيطرت على بلدة فالينتينوفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الوزارة، يوم أمس الخميس، عن سيطرتها على بلدة بريأوبراجينكا، الواقعة غرب مدينة بوكروفسك، قرب الحدود الفاصلة بين مقاطعتي دونيتسك وزابوريجيا.

تحرير بلدة كالينوفو

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحديدًا يوم الأربعاء، أفادت الوزارة بأن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تمكنت من تحرير بلدة كالينوفو، ضمن ما تعرف بـ"جمهورية دونيتسك الشعبية"، وذلك بفضل ما وصفته بـ"العمليات القتالية النشطة".

تعكس هذه التطورات استمرار التصعيد العسكري في المنطقة وتقدمًا ملحوظًا للقوات الروسية على جبهة دونيتسك.