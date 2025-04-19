كينيا تلغي خططا لبناء 10 آلاف كيلومتر من الطرق من خلال قروض مصرفية

ألغت كينيا خططا لبناء 10 آلاف كيلومتر من الطرق من خلال قروض مصرفية تجارية بسبب مخاوف بشأن تكلفة المشروعات.

ونقلت منصة " كينيا نيوز" عن مسؤول حكومي كبير قوله إن الحكومة سوف تمول مشاريع الطرق الريفية في الغالب من خلال الميزانية بعد إلغاء نموذج المعاشات السنوية للطرق الذي تم تبنيه في عام 2015.

وقال وزير الطرق جوزيف مبوغوا، أثناء مثوله أمام لجنة في البرلمان، إنه أدى النموذج السابق إلى بناء ثلاثة طرق فقط يبلغ طولها 172 كيلومترا بتكلفة 29.9 مليار شلن كيني (230.9 مليون دولار) مدعومة من بنكين محليين والحكومة.

وقررت السلطات عدم تنفيذ أي مشاريع سنوية أخرى بسبب ارتفاع التكاليف مقارنة بالمشاريع الأخرى التي تمولها الخزانة أو من خلال العطاءات التنافسية.

وعندما تم طرح البرنامج لأول مرة، تم تنفيذ مشاريع تجريبية في مقاطعات مثل إيسيولو وميرو ونيري، كما تم استهداف طريق مودوغاشي-واجير المثير للجدل في إطار العمل.

وأنشأت كينيا الصندوق في عام 2015 من خلال فرض ضريبة قدرها ثلاثة شلنات على كل لتر من البنزين والديزل المباع، وبموجب الخطة، تعاون المقاولون مع المقرضين لبناء وتشغيل الطرق بموجب امتياز مدته 10 سنوات.