ضبط مركز طبي مخالف يديره منتحل صفة طبيب بأبشواي

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط مركز طبي بدون ترخيص، يديره منتحل صفة طبيب بإحدى قرى مركز أبشواي، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

أوضح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، لضمان تقديم خدمة لائقة للمرضى والحفاظ على سلامتهم.

ضبط مركز طبي يديره منتحل صفة طبيب

قامت حملة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد حسن الباز مدير الإدارة، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية، وتمكنت من ضبط مركز طبي يديره منتحل صفة طبيب يدعى "ا ـ ف"، بقرية العجميين مركز أبشواي، وتبين أن المركز غير مرخص، والقائم بالعمل به غير مسجل بنقابة الأطباء.

وأضاف، أن الحملة رصدت بالمركز عدد 2 غرفة بها عدد 2 أسرة للكشف، وإحدى الغرف الأخرى مدون عليها غرفة للكشف، وتم ضبط أجهزة طبية "جهاز حقن اختراقي للجلد ـ وجهاز ضغط ـ وسماعة طبيب ـ وعدد 2 جهاز مساج كهربائي".

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما تم رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة داخل أكياس سوداء بالغرفة المجهزة للكشف على المرضى، وتم تسليم المتهم لقسم شرطة أبشواي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

شارك في الحملة من إدارة العلاج الحر، الدكتور أحمد سعيد، والدكتور إبراهيم صالح، والدكتور أحمد الحسيني، والدكتورة أسماء سلامة، والدكتور محمد فتحي رشاد، والدكتور حسن مفتاح، والدكتور أحمد شهاب، والدكتور وليد الحسيني.

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