تكشف بشاعة العدوان.. صورة مأساوية جديدة من داخل غزة تنقلها "القاهرة الإخبارية"

نقل يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، صورة مأساوية جديدة من قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي على عدة مناطق، مشددًا على أن الوضع في غزة يزداد سوء في كل يوم يمر من عمر هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث إن أرقام المصابين والشهداء تٌشير إلى بشاعة العمليات العسكرية.

ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أن عدد الشهداء في قطاع غزة يرتفع بوتيرة كبيرة، حيث إنه فقط منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع وصل عددهم لقرابة 600 طفل، وهو ما يعني أن العدوان يركز على المدنيين ويستهدف الخيام والمنازل وتجمعات الفلسطينيين بالقطاع.

وشدد على أنه قبل قليل جرى انتشال جثمان شهيد من منطقة شمال شرق مدينة رفح، حيث إنه كان قد استشهد في الأيام الأخيرة ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني أو الإسعاف من الوصول اليه، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من الشهداء الذي لم يتم انتشال جثامينهم في غضون الأيام الماضية؛ بسبب ضراوة القصف على محاور التوغل البري.

طائرات انتحارية لاستهداف خيام النازحين بقطاع غزة

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 شهيدا سقطوا منذ فجر اليوم، واستهدفوا بالمنطقة الغربية لمدينة خان يونس، موضحًا أن جثامينهم وصلوا إلى مستشفى ناصر والأوروبي بخان يونس، مشددًا على أن الاحتلال يستخدم طائرات انتحارية في استهداف خيام النازحين بقطاع غزة.

