شهيد العمل.. مصرع ضابط مرور في حادث تصادم بالقاهرة

لقى ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للمرور مصرعه، صباح اليوم السبت، أثناء تأديته عمله بالطريق الدائري في محافظة القاهرة.

مصرع المقدم مصطفى غيث في حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا باستشهاد المقدم مصطفى ربيع غيث أثناء تأديته خدمته بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة التجمع في القاهرة، ووقع الحادث إثر اصطدام سيارة به.

وانتقلت الخدمات المعنية إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، ومباشرة التحقيقات.

وأعلنت أسرة المقدم مصطفى غيث عن مكان الجنازة بمسقط رأسه بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.



المقدم الراحل/ مصطفى غيث



