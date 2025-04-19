تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية واستغلالها فى تلقي تبرعات من المواطنين، وكذا إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية واستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية، وهاتف محمول.. بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.