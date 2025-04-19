موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة لوهافر على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

المباراة تأتي في وقت هام لكلا الفريقين، حيث لا تؤثر على صدارة الدوري بالنسبة للمتصدر باريس سان جيرمان، بينما تمثل أهمية بالغة لفريق لوهافر في صراعه للهروب من منطقة الهبوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة المباراة ستكون منقولة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مباراة دون تأثير على صدارة الدوري

رغم أن المباراة لا تحمل أي تأثير على ترتيب باريس سان جيرمان، الذي حسم بالفعل لقب الدوري الفرنسي في الجولات الماضية، إلا أن الفريق يسعى للحفاظ على مستواه الفني الجيد ومواصلة الانتصارات.

الفريق الباريسي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، ويأمل في إنهاء الموسم بأداء قوي لتحقيق أكبر عدد من الانتصارات. كما أن المباراة تمثل فرصة للاعبين الذين قد لا يحصلون على دقائق لعب كافية في المباريات الكبرى.

صراع الهبوط

على الجانب الآخر، يعاني فريق لوهافر من معركة شرسة للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية الفريق يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة فقط، ويحتاج إلى الفوز في المباريات القادمة لضمان البقاء في الدوري الفرنسي.

لوهافر سيبحث عن النقاط الثلاث ضد باريس سان جيرمان في هذه المباراة الصعبة، حيث يسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظه في البقاء.

تطلعات الفريقين في اللقاء

باريس سان جيرمان يهدف إلى الحفاظ على أدائه القوي قبل نهاية الموسم، وتقديم مستويات مميزة في مباريات الدوري، مما يعزز فرصه في تحقيق أكبر عدد من النقاط في الموسم.

بينما يتطلع لوهافر إلى تقديم مفاجأة على أرض الباريسيين، في محاولة لتحقيق فوز مهم قد ينقذ موسمه ويمنحه دفعة معنوية كبيرة في صراع البقاء.