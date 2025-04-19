بسبب هيئة تنشيط السياحة.. أزمة تواجه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حالة من الإحباط أصابت فريق عمل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بعد انسحاب هيئة تنشيط السياحة بشكل مفاجئ من دعم المهرجان، والمقرر إقامته خلال أيام قليلة، وهو الأمر الذي يضع فريق المهرجان فو مأزق كبير لضيق الوقت، وعدم وجود خطه بديلة، حيث تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو.

بيان إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أصدرت إدارة المهرجان بيانا تعرب فيه عن أسفها وحزنها عما يحدث معها، جاء فيه: "في الوقت الذي تستعد فيه إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تنظيم دورته الجديدة، كونه أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا.

وأضاف البيان: “ورغم الجهود التي تبذلها إدارة المهرجان في هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن هيئة تنشيط السياحة قد قررت سحب الدعم الذي كان مخصصًا للمهرجان منذ سنوات دون إعلان سبب واضح، وهو ما يُعد أمرًا محبطًا بالنسبة لنا، خاصة في ظل الدور الهام الذي يلعبه المهرجان في جذب السياحة وتعريف العالم بتراث وثقافة بلدنا الغالي مصر”.

تصدير صورة سياحية وثقافية مشرفة عن مصر

المهرجان الذي تشارك به 40 دولة هذا العام يبذل جهودا مضنية لتصدير صورة سياحية وثقافية مشرفة عن مصر، في إطار جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بدعم الفن والثقافة.

ورغم ميزانيته المحدودة، يسير المهرجان بخطى ثابته على مستوى دعم الأفلام القصيرة، وقد استطاع الحصول على اعتراف كبير بتأهل الأعمال الفائزة به للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار المرموقة.

ويُشارك في المهرجان ضيوف من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تعزيز وتنشيط الحركة السياحية في مدينة الإسكندرية، في أجواء تاريخية فريدة واستثنائية، حيث تُقام جميع الندوات في ساحة الباثيو تحت تمثال إيزيس بالمتحف اليوناني الروماني، ما يضيف بعدًا ثقافيًا فريدًا للحدث، كما يُنظم المهرجان ورشة للأطفال بدعم من مؤسسة "دروسوس" واليونيسيف بمتحف الإسكندرية القومي، مما يعكس التزامه بتعزيز ثقافة السينما لدى الأجيال القادمة.

كما يتمتع المهرجان بشراكات استراتيجية مع عدة مهرجانات سينمائية دولية، مما يُساهم في تبادل الثقافات وتعزيز التعاون الفني بين السينما العربية والدولية.