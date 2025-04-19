موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.. هتقدم ساعتك ولا تأخرها؟

يهتم الكثير من المواطنين عن تفعيل وهل يتم تقديم الساعة أم تأخيرها لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025، وتوضح “البوابة نيوز” التفاصيل الكاملة حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 خلال السطور التالية:

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025

وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فإن موعد نظام التوقيت الصيفي، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 أبريل 2023 يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

تقديم الساعة ولا تأخيرها

وفقا للقانون تصبح العودة والعمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة بداية من آخر جمعة من شهر أبريل وحتى آخر خميس من شهر أكتوبر.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 يوم الجمعة

تحديد يوم الجمعة لتعديل التوقيت من الصيفي إلى الشتوى والعكس، نظرا لأن يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية في كل قطاعات الدولة، لذلك كان هذا الاختيار منعا لظهور أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالتوقيت، ولتكن هناك فرصة للمواطنين لتغيير نظام عامل الوقت ولإدراك العمل عليه، وتجنب تأثر سير العمل في المصالح والمؤسسات، في حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

يذكر أن تطبيق العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر ظهر بعد فترة 7 سنوات من إلغائه، وتم العمل به فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، ويتم تفعيل نظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

خطوات تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

الضغط على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختيار كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- تغيير الوقت والتاريخ بصورة تلقائية، يليه أعد تشغيل هاتفك.

- الضغط على حفظ.

تعديل الساعة على iPhone

- الضغط على إعدادات الهاتف.

- تحديد عام.

- تحديد التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين التلقائي.

- عند الانتهاء من هذه المراحل، سيتم التحديث وقت iPhone الخاص بالهاتف تلقائيا، وفقا لأي تحديثات في التوقيت الصيفي.