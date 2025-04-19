وكيل صناعة الشيوخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني للأخوة الأقباط في مصر والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.

وأكد مطر أن عيد القيامة يعد من أسمى المناسبات الدينية التي تحمل في طياتها معاني التضحية والصبر والانتصار على الألم، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، تمثل فرصة لتجديد مشاعر التلاحم الوطني، وتجسد وحدة المصريين التي لا تعرف تفرقة ولا تمييز.

نسيج واحد

وقال مطر إن الاحتفالات الدينية في مصر دائمًا ما تعكس الصورة الحقيقية للشعب المصري الذي يعيش في نسيج واحد على مدار التاريخ، لافتًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا للتعايش والمحبة بين جميع أبنائها مهما اختلفت دياناتهم أو معتقداتهم.

القيادة السياسية تعزز مبادئ المواطنة

وأضاف أن روح المحبة والتسامح التي تميز الشعب المصري هي الركيزة الأساسية في بناء مجتمع مستقر ومتماسك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز هذه القيم من خلال ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة بين الجميع.

واختتم النائب تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويُديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تبقى المناسبات الدينية دائمًا جسرًا للمحبة والتلاقي بين أبناء الوطن الواحد.