تترقب الجماهير الإسبانية، خاصة من مشجعي برشلونة، مباراة فريقهم أمام سيلتا فيجو، اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 وتعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة للبلوجرانا في سعيه للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تُقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، اليوم، السبتعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل فريق برشلونة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، المباراة ستكون منقولة عبر قناة beIN Sports 3.

برشلونة يتطلع لتعزيز صدارته

يدخل فريق برشلونة المباراة منتشيًا بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز العريض على بوروسيا دورتموند الألماني، رغم الخسارة في مباراة الإياب 3-1 فقد حقق برشلونة فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب 4-0، ليصعد بمجموع المباراتين 5-3.

على الصعيد المحلي، يسعى برشلونة إلى مواصلة الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الأول برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد حامل اللقب، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة ويأمل الفريق في تحقيق فوز جديد في هذه المباراة لتعزيز موقفه والمضي قدمًا نحو التتويج باللقب المحلي.

سيلتا فيجو والمنافسة على المراكز الأوروبية

من جهة أخرى، يدخل فريق سيلتا فيجو المباراة وهو في المركز السابع برصيد 43 نقطة يسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز مركزه والمنافسة على أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل يسعى سيلتا فيجو للاستفادة من أي فرصة لتحسين ترتيبه، ويعلم أن المباراة ضد برشلونة ستكون صعبة للغاية.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يواصل برشلونة الاعتماد على تشكيلته المعتادة، مع وجود لاعبين كبار بينما سيتعين على سيلتا فيجو تقديم أداء قوي إذا أراد العودة من "كامب نو" بنتيجة إيجابية.

وتعد مباراة اليوم بمثابة اختبار جديد لبرشلونة في سعيه لاستكمال مسيرته المميزة هذا الموسم، بينما يتطلع سيلتا فيجو لتحقيق فوز يساهم في تعزيز آماله في البطولات الأوروبية.