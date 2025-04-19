حبس المتهم بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس في النزهة

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل المتهم بالتحرش بسيدة حال استقلالها أتوبيس بمنطقة النزهة، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجرى استكمال التحقيقات.

التحرش بسيدة داخل أتوبيس بالنزهة

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها أتوبيس بدائرة القسم.

ضبط المتهم بالتحرش



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

