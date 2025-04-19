بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف عن كارثة صينية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية

كشف الخبير الاقتصادي فرج عبد الله، أن المنتج الصيني في الأجل القصير وبمجرد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية سوف يبحث عن أسواق بديلة لتلك التي تم إغلاقها أمامه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المُنتج الصيني يبدأ مخاطبة لغات وثقافات وبرندات لها سوق رائج ويوفر لها أسعار تنافسية لمنتجاتها.

الإنتاج الصيني الموجه لأمريكا

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حجم الإنتاج الصيني الموجه للولايات المتحدة الأمريكية يتخطى 300 مليار دولار، وهذا يعني أن هناك مصانع كثيرة سوف تتضرر ولذا ليس أمامها سوى البحث عن بديل.

ولفت إلى أن هناك مصانع أوروبية للأحذية والملابس والمتعلقات الشخصية وحتى تلك التي تنتج السيارات ومكونات دقيقة فيها تتبع أوروبا ولكنها موجودة في الصين.



نظام عالمي جديد

وأكد فرج عبد الله، أنه بعد تصريحات الرئيس ترامب عن يوم النصر وإعادة أمجاد أمريكا، فإن العالم في مرحلة جديدة لميلاد نظام عالمي جديد تحاول فيه أمريكا إيجاد دور قيادي لنفسها فيه.