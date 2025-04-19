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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران تجدد التزامها بالدبلوماسية قبل جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن

إسماعيل بقائي
إسماعيل بقائي
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شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، على أن طهران تلتزم بالدبلوماسية كوسيلة متحضرة لحل المشكلات.

 وقال بقائي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية، إن طهران طالما أظهرت حسن النية وشعورًا بالمسئولية، كما تلتزم بالدبلوماسية كوسيلة متحضرة لحل القضايا، مع الاحترام الكامل للمصالح العليا للدولة.

وأضاف: "ندرك أن الطريق ليس سلسًا ولكننا نسير في كل خطوة بعيون مفتوحة، معتمدين أيضًا على التجارب السابقة".

يذكر أن وفدين من إيران وواشنطن أجريا محادثات غير مباشرة في العاصمة العمانية مسقط بشأن برنامج طهران النووي، السبت الماضي، ومن المقرر أن تجرى، اليوم السبت، جولة ثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن في السفارة العمانية في روما بوساطة وزير الخارجية العماني.
 

طهران الخارجية الإيرانية مسقط إيران