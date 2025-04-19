القومي لحقوق الإنسان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس، وأمانته الفنية بالتهنئة إلى الأقباط في مصر وخارجها بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير، والسلام، والتآخي.

وأكد المجلس أن الأعياد الدينية تُجسد أسمى معاني التآخي والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح الوحدة الوطنية المتجذرة في نسيج المجتمع المصري عبر تاريخه.

احترام العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ركائز أساسية لحقوق الإنسان

وأشار المجلس إلى أن احترام العقيدة وممارسة الشعائر الدينية يُمثلان أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، والتي يحرص المجلس على تعزيزها ودعمها في إطار جهوده المستمرة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.

القومي لحقوق الإنسان: عيد القيامة المجيد يشكل مناسبة هامة لتعميق قيم المواطنة

وأكد المجلس أن عيد القيامة المجيد يشكل مناسبة هامة لتعميق قيم المواطنة، والتسامح، والتعايش، التي تُعد من أهم أسس بناء مجتمع مستقر ومتماسك يقوم على مبادئ الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل.