تحسبًا لعملية برية.. الحوثيون يزرعون ألغامًا في الحديدة

السبت 19/أبريل/2025 - 12:50 م

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر في الحكومة اليمنية بأن الطيران العسكري الأمريكي كثّف من غاراته الجوية على مواقع وتحصينات الحوثيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

زرع الألغام

وبحسب المصادر، استهدفت الغارات بشكل خاص خطوط التماس مع القوات الحكومية، في وقت يواصل فيه الحوثيون داخل مدينة الحديدة وفي محيط التجمعات السكانية، تحسبًا لعملية عسكرية برية قد تنفذها القوات الحكومية بدعم وتنسيق مع الجيش الأمريكي لاستعادة السيطرة على المدينة.

تعزيزات أمنية

وأشارت المصادر إلى أن تكثيف القصف الجوي الأمريكي جاء بالتوازي مع إرسال الحوثيين تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الجمعة، أن حصيلة الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى، المطل على البحر الأحمر، يوم الخميس، ارتفعت إلى 74 قتيلاً و171 جريحاً.