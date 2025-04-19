محافظ أسوان يتابع توريد 8869 طن قمح بالصوامع والشون

تستكمل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح المحلى لموسم الحصاد 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح بمختلف مراكز المحافظة، والتى وصلت إلى 8869 طنا حتى الآن .

المستهدف 600 ألف طن

ولفت محافظ أسوان إلى أنه فى ظل التنسيق المستمر بين كافة الجهات فإننا نعمل على الوصول بالمستهدف إلى 600 ألف طن يتم توريدها من المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 آلاف و547 فدانا، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 461.8 طن بصومعة أسوان ، و 733.8 طن بصومعة إدفو المركزية، و1132.4 طن ببنكر إدفو، و1030.6 طن بصومعة الراجحى، و4064.2 طن بصومعة المفالسة، و1446.2 طن ببنكر المفالسة بإدفو.