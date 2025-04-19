حسين الجسمي عن أول حفل له في ألمانيا: بالشوق نأتي وبالحب نغني

يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء أولى حفلاته الغنائية في ألمانيا، وذلك يوم 21 يونيو 2025، في قاعة "رودولف ويبير آرينا" بمدينة "أوبرهاوزن"، ويشارك معه في الحفل الفنان آدم.

الجسمي يروج لحفل ألمانيا

وكتب الجسمي من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الحفل: "في ألمانيا، لأول مرة نلتقي في 21 يونيو بـ رودولف ويبير آرينا – أوبرهاوزن"، بالشوق نأتي، وبالحب نغني".

ويشارك إلى جانب الجسمي في الحفل الفنان اللبناني آدم، في أمسية موسيقية تحمل بصمة خاصة ومميزة، من تنظيم "مومنتس أفانتس"، وسط تجهيزات تنظيمية كبيرة تحمل المواصفات العالمية.

ويعد هذا الحفل محطة جديدة ومهمة في المسيرة الفنية المتميزة والعالمية لحسين الجسمي، بعد نجاحات لافتة في كبرى المسارح العربية والدولية، إلى جانب مشاركته في فعاليات عالمية حملت بصمة خاصة له.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا لافتًا من الجاليات العربية والأوروبية، في قاعة تعد من الأضخم في ألمانيا، والتي استضافت حفلات متعددة لكبار نجوم العالم مثل بيونسيه، شاكيرا، أليشيا كيز، ريهانا، جاستن بيبر وكولدبلاي، والعديد من العروض الفنية العالمية.

ويقدم كلا من حسين الجسمي وآدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال حسين الجسمي

يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية وطنية بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من ألحان ماجد عبدالله، وتوزيع زيد عادل ومكس وماستر علي الأمير.

وتقول كلمات الأغنية:

كلّ يوم يمر يقوى الاتحاد.. لي بنوهْ أهل العزومْ الغانمينْ

ورايةُ الأمجاد مرفوعَهُ بحياد... في السما يحمي حماها المخلصينَ

إبتدَتُ في كفْ زايدْ باعتمادْ.. وإنتهَتُ في كفْ وضاحُ الجبينْ

نعمْ بوخالدْ لها في الرفعْ زادْ... لينْ صارتْ في حما أقوى يمينْ

دولتي بالعدل مشهورَهْ وكادْ... شعبها أسعَدْ شعوبْ العالمينْ

دينها الإسلامُ في طيبْ إعتقادْ... منْ بداياتْ الرسالهُ مسلمينْ

ونهجها واضِحْ ماتهوى الإنفرادْ... دومْ تهوىَ وحدَةُ الصَّفْ الرّصينْ

العمَلْ فيها مقدَّسْ وبرشادْ... قادها محمدْ إلى الرَّكنْ الرَّكينْ

نحنْ ناس مايحبونْ الرقادُ... دومْ نتحرَّكْ ونسعىَ جاهدين

لأجل هذا دولتي ماهي جماد... دولتي حيّهْ حياةْ الخالدينْ

عيدها عيدٍ مميَّزْ في العَيادْ... عيدْ أمَّهْ كاملِهْ دنيا ودينْ.

أحدث أعمال آدم

بينما أحدث أعمال آدم هى أغنية بعنوان “إنسان ثاني” والتي طرحها فى شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب.