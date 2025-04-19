رئيس حزب البيئة العالمي يحذر من خطر كبير يهدد كوكب الأرض

حذر الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، من خطر كبير يهدد كوكب الأرض، مشيرًا إلى ظاهرة "الجفاف الثلجي" التي تم التحذير منها في نهاية القرن الماضي.

خطر كبير يهدد كوكب الأرض

وفي تصريحات له عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أضاف الدكتور كامل، أن الاحترار العالمي أصبح تهديدًا مباشرًا يسبب جفاف العديد من المناطق حول العالم، بينما تزداد الفيضانات في مناطق أخرى.

انخفاض كبير في منسوب الأنهار الكبرى

وأكد أن 65% من حالات الجفاف الثلجي بحلول عام 2050 ستكون ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بدلًا من قلة الهطول، لافتًا إلى أن الأنهار الكبرى مثل الجانج واليانغتسي قد تواجه انخفاضًا خطيرًا في منسوبها، مما سيؤثر على حياة مئات الملايين من الأشخاص.

تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه

كما أشار إلى أن هذا العام يشهد تصحرًا وانخفاضًا في معدلات التساقطات، مع تراجع هطول الثلوج في دول شرق المتوسط إلى ارتفاعات تفوق 1500 متر، مما يعني تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة نقص المياه.

تغيرات مناخية مهمة

وأوضح كذلك أن الطيور المهاجرة، التي كانت معتادة على العودة في مايو، بدأت بالعودة في شهر فبراير من هذا العام، مما يعد مؤشرًا على تغيرات مناخية مهمة، إذ أن الكائنات الحية تتأقلم مع هذه التغيرات بشكل ملحوظ.