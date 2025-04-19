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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مطلع الكيلو 55.

تفاصيل حالة المصابين بحادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي 

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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