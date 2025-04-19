الكرملين: بوتين سيجتمع مع سلطان عمان في موسكو الثلاثاء المقبل

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو الثلاثاء المقبل، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيان، أن بوتين سيستقبل سلطان عمان، الذي سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وفي وقت سابق، في 17 أبريل، التقى بوتين بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المحادثات بأنها كانت مكثفة، مشيرًا إلى أن اللقاء بين بوتين وعراقجي أبرز الديناميكيات غير المسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين.