ضبط 290 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تفتيشية بأسوان

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضمان الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك والتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والمنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي.

أسوان تكثف الرقابة على الأسواق لاستقبال أعياد الربيع وضبط لحوم فاسدة

جاء ذلك خلال الاستعدادات الجارية لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد.

حملات تفتيشية موسعة على الأسواق في أسوان

وأكد الدكتور جمعة مكي، مدير عام مديرية الطب البيطرى، بأنه تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان تم تنظيم حملات موسعة على مدار يومين للمرور على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والمطاعم ومحال الأسماك والفسيخ والملوحه بمركز إدفو.

ولفت مدير عام مديرية الطب البيطرى إلى أن الحملة شارك فيها مديريات التموين والصحة وجميع الجهات الرقابية والأمنية المعنية.

ضبط 290 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وأوضح الدكتور جمعة مكي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 290 كيلوجراما من اللحوم البقري والمفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر، والتفتيش على 16 منشأة تجارية، و4 عيادات بيطرية، وإغلاق وتشميع محل جزارة وسوبر ماركت.

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم رصد عدد من مخالفات الغش التجاري وعرض وبيع لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.

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