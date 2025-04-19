دودة آكلة للحوم البشر تظهر في المكسيك.. أطباء يستعرضون طريقة إصابتها للجسم.. وطرق الوقاية منها

في تطور مقلق، ظهرت تقارير حديثة في المكسيك عن انتشار نوع من الديدان التي تسبب إصابات جلدية خطيرة، يشار إليها بشكل غير رسمي باسم "الدودة آكلة لحوم البشر".

وقد أثارت هذه التقارير قلقًا بالغًا بين السكان المحليين والسلطات الصحية، ودفعت أطباء الجلدية إلى تقديم رؤاهم حول طبيعة هذه الإصابات وطرق التعامل معها.

مخاطرظهور الدودة آكلة لحوم البشر



ديدان صغيرة تتغذى على الأنسجة

تشير التقارير الأولية إلى أن الإصابات تبدأ بظهور آفات جلدية صغيرة تتطور بسرعة إلى جروح مفتوحة ومتقيحة. وقد وصف بعض المصابين شعورًا بالحركة تحت الجلد، مما يشير إلى وجود يرقات أو ديدان صغيرة تتغذى على الأنسجة وتتلفها وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تتسبب هذه الديدان في تلف كبير للأنسجة، مما يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

داء النغف (Myiasis)

من جانبها قالت استشارى الامراض الجلدية والمتخصصة في الأمراض الجلدية الاستوائية دكتور مني يوسف لـ"البوابة نيوز " صرحت بأن الأعراض المبلغ عنها تتوافق مع حالات داء النغف (Myiasis)، وهو مرض يصيب الحيوانات والبشر وينتج عن غزو يرقات الذباب للأنسجة.

وأوضحت : أن هناك أنواعًا مختلفة من الذباب يمكن أن تسبب داء النغف، بعضها يضع بيضه على الجروح المفتوحة أو الأنسجة التالفة، بينما يمكن لأنواع أخرى أن تخترق الجلد السليم.

أهمية التشخيص الدقيق

وأشارت الدكتورة منى إلى: أن تحديد نوع الذبابة المسؤولة عن هذه الحالات في المكسيك أمر بالغ الأهمية لتحديد العلاج المناسب واتخاذ تدابير وقائية فعالة. وأكد على ضرورة التوجه الفوري إلى الطبيب عند ظهور أي آفات جلدية مشبوهة مصحوبة بأعراض تشير إلى وجود حركة تحت الجلد.

وفى ذات السياق قال استشارى الامراض الجلدية المتخصص فى الأمراض الجلدية المعدية دكتور مايكل باسيلى أكد لـ"البوابة نيوز " على أهمية التشخيص الدقيق لاستبعاد أي حالات أخرى قد تظهر بأعراض مشابهة، مثل بعض أنواع الالتهابات البكتيرية أو الفطرية الجلدية. وشدد على ضرورة أخذ عينات من الآفات الجلدية وفحصها مجهريًا لتحديد الكائن الحي المسبب للعدوى.

أهمية النظافة الشخصية الجيدة

وأكد الدكتور باسيلى: على أهمية النظافة الشخصية الجيدة والعناية بالجروح لمنع الإصابة بداء النغف. كما نصح بتجنب التعرض للذباب في المناطق التي تم الإبلاغ عن حالات الإصابة فيها. وفيما يتعلق بالعلاج، أوضح أن إزالة اليرقات جراحيًا هي الخطوة الأولى في معظم الحالات، وقد يلزم استخدام مضادات حيوية أو أدوية أخرى للوقاية من العدوى الثانوية أو علاجها.

الذبابة المتورطة بنقل داء النغف

ويختتم : فإن ظهور ما يسمى بـ "الدودة آكلة لحوم البشر" في المكسيك يمثل مصدر قلق صحي جدا، ويؤكد على أن هذه الحالات قد تكون ناجمة عن داء النغف، ويشددان على أهمية التشخيص الدقيق والعلاج الفوري، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار هذه الظاهرة. ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيقات لتحديد نوع الذبابة المتورطة وفهم نطاق المشكلة بشكل كامل.