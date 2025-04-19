الجيش الروسي يستهدف معقلًا أوكرانيًا على محور كراسنوارميسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كراسنوارميسك، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنك)،اليوم/السبت/: "دمر طاقم مدفع من طراز "إم-46" تابع لفرقة الدبابات 90 التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، معقلا مموها للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".

وأوضحت أن إطلاق النار تم من موقع مغلق مع ضبط إطلاق نار مستمر من قبل أطقم طائرات الاستطلاع المسيرة، مشيرة إلى أن طاقم المدفع انتقل إلى مواقع إطلاق النار، وقام بالتصويب على الهدف الأوكراني؛ ما أدى إلى تدميره وتحييد عسكريين أوكرانيين كانوا فيه.

