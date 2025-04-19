محافظ أسوان: غرامات 5 آلاف جنيه على إلقاء المخلفات

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الطريق البديل للسادات وهو طريق فيله / الشلال / الإسكان المتميز / السادات، وذلك من أجل تسهيل الحركة المرورية سواء للحافلات السياحية أو مركبات المواطنين المختلفة.

إسماعيل يتفقد طريق السادات البديل ويقر غرامات 5 آلاف جنيه لإلقاء المخلفات

وأثناء تفقده للطريق برفقه اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، ومديرى المرور، والطرق، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان ، قرر الدكتور إسماعيل كمال توقيع غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لأى سيارة يتم ضبطها تقوم بإلقاء أى مخلفات أو تراكمات بهذا الطريق الحيوى الذى يساهم فى حل التكدس والازدحام على طريق السادات، والذى يشهد لأول مرة تنفيذ أكبر مشروع للتوسعة والتطوير والتجميل والتحديث على مرحلتين بطول 4.5 كم .

وكلف محافظ أسوان بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطريق البديل ، ووضع اللافتات والعلامات الإرشادية الخاصة بتحديد التحويلات على التقاطعات المختلفة بالطريق، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنارة العامة، والإسراع فى إصلاح المحول الرئيسى المغذى لأعمدة الإضاءة، مع تلافى أى ملاحظات لأغطية غرف المطابق للمرافق العامة ، ليكون بشكل حضارى لاستيعاب المركبات المختلفة للركاب من مواطنى المحافظة، وأيضاً لحركة الحافلات السياحية المترددة على عروس المشاتى .

تشديد الرقابة المرورية لتسهيل حركة مركبات المواطنين والحافلات السياحية

على أن يتواكب مع ذلك تشديد الرقابة المرورية بشكل منتظم على مدار اليوم لتسهيل الحركة بهذا الطريق المحورى الهام.

وعقب انتهاء الجولة عقد محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتوزيع المهام على مسئولى المختصة للإسراع فى تنفيذ التوجيهات التى ورت بالجولة الميدانية .

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