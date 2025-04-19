حبس المتهين بسرقة كابلات كهربائية تابعة لأحد المشروعات في النزهة

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطلين متهمين بسرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة النزهة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات.

سرقة كابلات أحد المشروعات بالنزهة

كانت البداية بورود بلاغ إلي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطلين بسرقة الكابلات الكهربائية التابعة لأحد المشروعات بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية ضغط عالى "خاصة بأحد المشروعات"، وبحوزتهما (7 كابلات كهربائية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

