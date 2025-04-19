دوري أبطال إفريقيا.. تعرّف على موعد تحرك حافلة الأهلي إلى استاد "لوفتوس"

تتحرك حافلة الأهلي، من فندق الإقامة إلى ملعب “لوفتوس” بمدينة بريتوريا في الواحدة إلا ربع ظهر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد كولر محاضرة للاعبين في الثانية عشرة والنصف، يعقبها تحرك الفريق إلى ملعب المباراة، في إطار الموعد الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس للاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة باللقاء.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر اليوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يبحث الجمهور والمتابعين عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها تعتبر واحدة من المباريات الأكثر متابعة في إفريقيا.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا. وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 6، وهي القناة المتخصصة في نقل المباريات القارية كما سيقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب إفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، حسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).