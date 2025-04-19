النيجر تجري تعديلًا وزاريًا وترفع عدد الحقائب الوزارية إلى 26 بدلًا من 23 حقيبة

أجرى رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني، تعديلا وزاريا لحكومة بلاده، شمل استحداث ثلاث وزارات جديدة في التشكيلة الحكومية؛ مما رفع عدد الحقائب الوزارية إلى 26 حقيبة بدلا من 23 حقيبة.

ووفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لحكومة النيجر، بثه التلفزيون الوطني اليوم/ السبت/ - فقد تميز هذا التعديل الوزاري بدخول ثمانية وزراء جدد ورحيل خمسة آخرين وإنشاء ثلاث وزارات جديدة.

وأشار البيان إلى أن من بين الأعضاء الجدد في الحكومة، أبو علي سيدو، منسق حركة "إم 62"، وتولى حقيبة التجارة والصناعة، وعلي بن سالا حمودا للثقافة وتعزيز القيم الاجتماعية، وسيدي محمد المحمود، لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف البيان، أن هناك خمسة وزراء غادروا الحكومة هم: عيسى لوان وانداراما (وزير العمل الإنساني)، وسيدي محمد رليو (وزير الاتصالات)، وساليسو ساهيرو أدامو (وزير التخطيط الحضري)، وموموني بوبكر ساشدو (وزير المالية)، وسيدو أسمان (وزير التجارة).

يذكر أن الجنرال، عبد الرحمن تياني، نُصب رئيسا للمرحلة الانتقالية في النيجر لمدة 5 سنوات مع ترقية رتبته العسكرية إلى رتبة "فريق" في مارس الماضي.

وجاء تنصيب تياني تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني لإعادة التأسيس الذي نُظم في الفترة بين 15 و20 فبراير الماضي وشاركت فيه نحو 700 شخصية سياسية وعسكرية ومدنية.

