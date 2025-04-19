استعدادات صحية مكثفة بالمنوفية خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والمتخصصة، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات

وأكد الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، انتظام عمل النوبتجيات الطبية وأطقم التمريض، مع دعم أقسام الاستقبال والطوارئ بالأطباء، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مراجعة أرصدة بنوك الدم بشكل دوري.

كما أشار إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة سير العمل ميدانياً والتدخل السريع عند الحاجة، فضلاً عن توفير التغطية الطبية في الطرق الرئيسية والميادين العامة وأماكن التجمعات بالتعاون مع هيئة الإسعاف.

رقابة مشددة على الأسواق ومتابعة مستمرة

وشددت المديرية على تكثيف جهود فرق الطب العلاجي والطب الوقائي والصيدلة لمتابعة الأداء ورفع تقارير مستمرة على مدار الساعة، مع تنفيذ حملات رقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية للتأكد من سلامتها.

وفي ختام البيان، تقدم الدكتور عماد رمضان بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، مؤكداً جاهزية القطاع الصحي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة الأعياد.