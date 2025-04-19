المحكمة العليا الأمريكية تأمر إدارة ترامب بتعليق ترحيل المهاجرين الفنزويليين "حتى إشعار آخر"

علقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم السبت، ترحيل الإدارة الأمريكية للمهاجرين الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى منظمات إجرامية، لاسيما أن واشنطن تستند في ذلك إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر.

وذكر "راديو فرنسا الدولي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام الشهر الماضي بتفعيل "قانون الأعداء الأجانب" الذي يعود لعام 1798، وهو قانون يمنح الرئيس سلطات واسعة، لكي يتسنى له إصدار أوامر بتوقيف المهاجرين الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراجوا"، قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.

وتنص أوامر المحكمة العليا على أن "الحكومة الأمريكية مطالبة بعدم ترحيل أي عضو من هذه الفئة من المعتقلين إلى الولايات المتحدة حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

يذكر أن "قانون الأعداء الأجانب" لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأميركيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأمريكي، خلال الحرب العالمية الأولى وحرب 1812 بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى ومستعمراتها في أمريكا الشمالية.

