دوري أبطال إفريقيا.. مران خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة قبل مواجهة صن داونز

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج خاص لتجهيز اللاعبين لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم على ملعب "لوفتوس" بمدينة بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يخوض لاعبو الأهلي مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، ضمن برنامج الأحمال البدنية الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر اليوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يبحث الجمهور والمتابعين عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها تعتبر واحدة من المباريات الأكثر متابعة في إفريقيا.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا. وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 6، وهي القناة المتخصصة في نقل المباريات القارية كما سيقوم المعلق علي محمد علي بالتعليق على أحداث المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب إفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، حسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).