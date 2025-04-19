بأسلوب المغافلة.. حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن بروض الفرج

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة بمنطقة روض الفرج، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة.

فيديو سرقة بأسلوب المغافلة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالى منه بأسلوب "المغافلة" حال سيره بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة.

ضبط المتهم

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش - مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.