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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس سنة مع الشغل لعامل امتنع عن دفع إيجار محل بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنح مصر الجديدة ، بالحبس سنة مع الشغل غيابيا لعامل لاتهامه بالامتناع عن دفع إيجار محل استأجره بمنطقة مصر الجديدة وبدد محتوياته.

الامتناع عن دفع إيجار

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مالك عقار يتهم مستأجر لديه بالامتناع عن دفع الإيجار المتفق عليه بينهما وفق العقد المبرم.

وأضاف المبلغ أن مستأجر المحل لديه رفض الخروج من المحل عقب امتناعه عن دفع الايجار وقام بتبديد محتويات المحل انتقاما منه .

وكشفت معاينة النيابة للمحل عن وجود تكسير بمحتويات المحل وعدم وجود بعض الأثاثات والأشياء المكتوب في العقد المبرم بين الطرفين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.

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