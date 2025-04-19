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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

وزير الأوقاف مع قداسة
وزير الأوقاف مع قداسة البابا تواضروس الثاني
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هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب عن خالص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يعيدها على قداسته بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من المحبة والوئام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويزيده أمنًا واستقرارًا وتقدمًا.

 أعياد شركاء الوطن تمثل فرصة لتعزيز روح الأخوة الوطنية

وأكد "الأزهري" على أن أعياد شركاء الوطن تمثل فرصة جديدة لتعزيز روح الأخوة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري في نسيج واحد لا يتجزأ، تحت راية المواطنة الصادقة والانتماء الأصيل.

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الدكتور أسامة الأزهرى قداسة البابا تواضروس الثاني الإحتفال بعيد القيامة المجيد الاخوة الاقباط