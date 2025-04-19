نائب منظمة العمل العربية: يجب دعم الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة

دعا محمد الجيطان، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" في المنطقة العربية إلى الوقوف صفًا واحدًا لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مطالبًا جميع القوى المحبة للسلام بالتحرك الحازم لوقف محاولات التهجير القسري لسكان القطاع.

تعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلة منظمة العمل العربية

وأكد "الجيطان" أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع تعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلة منظمة العمل العربية، لمواجهة تحديات البطالة، وتمكين المرأة لتكون قادرة على مجابهة المخاطر والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما شدد على أهمية تعزيز قدرات الشباب، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وجود قوى عاملة عربية قادرة على المنافسة على المستويين الوطني والدولي.

أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ٥١

جاء ذلك في بداية أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ٥١ المنعقدة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي؛ ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك أمام 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.