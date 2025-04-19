السبت 19/أبريل/2025 - 12:08 م

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، حالة من التذبذب في الأسواق المحلية المصرية، وهو ما يعكس تأثيرات واضحة لحركة العرض والطلب المتغيرة يوميًا.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت

وتباينت أسعار الخضروات بشكل ملحوظ، خاصة الأصناف الأساسية مثل الطماطم، التي يتراوح سعر الكيلو منها بين 8 و10 جنيهات، فيما بلغ سعر البصل الأحمر حوالي 18 جنيهًا للكيلو، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى مراجعة قرارات الشراء بناءً على الأسعار والجودة.

وفي جولة داخل سوق العبور وبعض الأسواق الكبرى الأخرى، أفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم تراوح بين 70 إلى 200 جنيه، تبعًا لحجم العداية وجودة المنتج. كما بلغ سعر الفلفل الرومي نحو 15 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر الليمون إلى 50 جنيهًا، وهو من بين الأصناف التي تشهد دائمًا ارتفاعًا في فترات معينة من العام. أما الخيار، فتراوح سعره بين 12 إلى 20 جنيهًا، بحسب النوع والمنطقة، وسجل الباذنجان الرومي أسعارًا متباينة ما بين 2 إلى 6 جنيهات للكيلو، مما يعكس اختلافات واضحة في الأسعار من مكان لآخر.

ومن بين الخضروات التي تُعد خيارًا اقتصاديًا نسبيًا، جاءت الكوسة بسعر 7 جنيهات للكيلو في بعض المناطق، مما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المستهلكين. هذا التنوع والتفاوت في الأسعار يدفع الكثير من الأسر المصرية إلى متابعة التحديثات اليومية، خاصة مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والحاجة إلى توفير البدائل الغذائية بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالخضر الورقية، فقد أفاد التجار بأن أسعارها تسجل نوعًا من الاستقرار مقارنة بالفترات الماضية، حيث بلغ سعر ثمرة الخس الكابوتشا حوالي 7.5 جنيه، وسعر كيلو البروكلي وصل إلى 15 جنيهًا، كما تراوح سعر الكرنب الأحمر والأبيض بين 15 و20 جنيهًا للواحدة، في حين بلغ سعر كيلو الملوخية حوالي 20 جنيهًا، وهي من الأطباق التي تحتفظ بمكانتها في المطبخ المصري التقليدي.

تفاوت أسعار الفاكهة اليوم السبت

أما الفاكهة، فقد أظهرت الأسعار تفاوتًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغ سعر الكنتالوب حوالي 20 جنيهًا للكيلو، في حين ارتفع سعر العنب الأحمر المستورد ليصل إلى 130 جنيهًا. وسجلت أنواع مثل المانجو والقشطة أرقامًا مرتفعة تراوحت ما بين 170 إلى 200 جنيه للكيلو، ما يجعل هذه الفواكه بعيدة عن متناول البعض، خاصة في ظل الارتفاع العام في أسعار الأغذية