تشهد دولة الكويت، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، حيث تُسجّل درجات الحرارة العظمى نحو 34 درجة مئوية، وسط أجواء يغلب عليها الاستقرار، مع تواجد بعض السحب المتفرقة في سماء البلاد.

أخبار الطقس في الكويت اليوم وسرعة الرياح المتوقعة

الرياح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، بسرعات خفيفة إلى معتدلة تتراوح ما بين 8 إلى 32 كم/ساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا على الرغم من الحرارة المرتفعة.

أخبار الطقس في الكويت اليوم ودرجات الحرارة ليلًا

مع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 17 درجة مئوية، وتتحول الأجواء إلى معتدلة تميل إلى البرودة، خاصة في المناطق المكشوفة. الرياح تستمر شمالية غربية إلى متقلبة، ولكن بسرعة أقل، تتراوح ما بين 6 إلى 30 كم/ساعة، مما يجعل الطقس مناسبًا للأنشطة الليلية في الهواء الطلق.

أخبار الطقس في الكويت اليوم وحالة البحر

يظل البحر مستقرًا طوال اليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 3 أقدام، ما يوفر ظروفًا مناسبة لهواة الصيد وركوب القوارب، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة البحرية.