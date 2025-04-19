تبدأ من 270 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

السبت 19/أبريل/2025 - 12:09 م

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025 تفاوتًا واضحًا في الأسعار، حيث تراوح سعر كيلو اللحوم البلدية في محال الجزارة بين 400 إلى 500 جنيه، بينما بلغ سعر الكبدة العجالي نحو 495 جنيهًا، وذلك بحسب نوع الرأس وجودة اللحوم والقطعيات المختلفة.

في المقابل، سجلت اللحوم الحمراء والكبدة والمفروم في المنافذ الثابتة والمتحركة، والمبادرات الشعبية، بالإضافة إلى فروع مبادرة "حياة كريمة" المنتشرة في القاهرة وباقي المحافظات، سعرًا موحدًا بلغ نحو 290 جنيهًا للكيلو.

وبحسب ما ذكره عدد من التجار، بلغ سعر كيلو الاسكالوب البلدي 500 جنيه، وسجل الفلتو أيضًا نفس السعر، بينما بلغ سعر كيلو السمانة حوالي 495 جنيهًا، أما قطعة وش وضهر الفخدة فقد سجلت هي الأخرى نفس السعر، وبلغ سعر الستيك البقري نحو 550 جنيهًا، والمفروم نحو 325 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الانتركوت إلى 414 جنيهًا، وسجل المفروم عالي الجودة سعر 485 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

أما في السوبر ماركت وبعض المحال التجارية، فسجل كيلو اللحوم البقري 325 جنيهًا، والكبدة البقري 495 جنيهًا، والكفتة 350 جنيهًا، والبرجر بنفس السعر. كما بلغ سعر كفتة داوود باشا نحو 280 جنيهًا، والسجق 350 جنيهًا، بينما وصل السجق المخصوص إلى 380 جنيهًا، أما لحوم الضأن فقد بلغت 520 جنيهًا، ولحم الجمل حوالي 380 جنيهًا.

وبالنسبة للمنافذ التابعة للوزارات والمبادرات الشعبية والحزبية، فقد أفاد التجار أن أسعار اللحوم والمفروم والكبدة بها سجلت نحو 290 جنيهًا للكيلو، سواء في الأصناف البلدية أو اللحوم المستوردة مثل اللحوم السودانية، كما تراوحت الأسعار في المنافذ الثابتة والمتنقلة بين 290 و310 جنيهات.

وفيما يخص اللحوم المجمدة، فقد سجل سعر كيلو اللحم البقري المجمد حوالي 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر المفروم المجمد 240 جنيهًا، وسجل السجق المجمد سعرًا يتراوح ما بين 155 إلى 170 جنيهًا. كما بلغت اللحوم الهندية حوالي 260 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكتف البتلو الأسترالي 270 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو الكبدة الجملية بلغ حوالي 430 جنيهًا، وسجلت اللحوم الجملية نفسها حوالي 380 جنيهًا، في حين سجلت الكبدة الضاني سعرًا مرتفعًا وصل إلى 550 جنيهًا. أما الكبدة الكندوز فقد تراوحت بين 380 إلى 480 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الدهن نحو 200 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة

ووفق ما أوضحوه أيضًا، سجل سعر المفروم البرازيلي حوالي 240 جنيهًا، وبلغ سعر كباب الحلة نحو 250 جنيهًا، بينما وصلت الكبدة المستوردة إلى 145 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار السجق والبرجر المستورد حوالي 150 جنيهًا.

وفي محال السوبر ماركت، بلغ سعر كباب الحلة الطازج نحو 460 جنيهًا، وسجل لعرق التربيانكو حوالي 420 جنيهًا، في حين وصل الفلتو إلى 570 جنيهًا، وبلغت الكبدة البلدية الطازجة 495 جنيهًا.

أما عن أسعار اللحوم الحية، فسجل سعر كيلو الجاموسي القائم نحو 150 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجاموسي المذبوح 260 جنيهًا في المتوسط، وسجل سعر كيلو البقري القائم حوالي 180 جنيهًا، أما المذبوح فبلغ حوالي 350 جنيهًا، وبلغ سعر البقرة الوالدة نحو 95 ألف جنيه، في حين سجل سعر الجاموس 105 آلاف جنيه، أما الضأن الحي فقد سجل حوالي 250 جنيهًا، والمذبوح بلغ سعره حوالي 400 جنيهًا، بينما تراوح سعر الجملي الحي نحو 240 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأنواع اللحوم الأخرى، أوضح التجار أن كيلو السجق المخصوص بلغ نحو 350 جنيهًا، والمفروم البلدي الخالي من الدهن بلغ 370 جنيهًا، بينما سجلت مكعبات اللحوم بالدهون سعرًا يقدر بنحو 327 جنيهًا، أما اللحوم البرازيلية فقد بلغت 290 جنيهًا، والكبدة المجمدة وصلت إلى 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وفي منافذ وزارة الزراعة، تراوح سعر كيلو اللحوم نحو 270 جنيهًا، بينما بلغ المفروم البقري 260 جنيهًا، وسجلت الكفتة نفس السعر، في حين بلغ سعر البرجر نحو 280 جنيهًا، أما البوفتيك، والفلتو، وعرق التربيانكو، فسجلت جميعها نحو 300 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة البلدية الطازجة في الأسواق ما بين 380 إلى 460 جنيهًا، بينما سجلت الكبدة بمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية سعرًا بلغ 280 جنيهًا فقط.