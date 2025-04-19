أخبار الطقس في الإمارات اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن توقعاته لحالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الجمعة، مشيرا إلى أجواء مستقرة بشكل عام مع بعض التقلبات الجوية المؤقتة.

تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا خلال ساعات النهار، فيما تسود الأجواء الرطبة ليلًا وحتى صباح السبت، خاصة على المناطق الداخلية الشمالية، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف في بعض المناطق.

الرياح والغبار:

أشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، لا سيما في المناطق الشمالية من البلاد.

حالة البحر:

الخليج العربي: يكون البحر مضطرب الموج، مع توقيتات المد والجزر كالتالي:

المد الأول: 16:46

المد الثاني: 03:27

الجزر الأول: 10:11

الجزر الثاني: 21:03

بحر عمان: يشهد أيضا أمواجا مضطربة، والمد والجزر في الأوقات التالية:

المد الأول: 13:21

المد الثاني: 00:01

الجزر الأول: 18:56

الجزر الثاني: 10:07

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الحيطة أثناء التنقل، خاصة في المناطق المفتوحة والبحرية.