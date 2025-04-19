إحالة عاطل لمحكمة الجنايات في بيع الأسلحة النارية بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج إحالة عاطل متهم يبيع الاسلحة النارية والذخائر لمروجي المواد المخدرة محترفي ممارسة نشاط البلطجة وترويع المواطنين، إلى محكمة الجنايات.

اعترافات المتهم



وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه اتخذ الاتجار في السلاح وسيلة سهلة لتحقيق مكاسب مالية طائلة غير مشروعة والثراء السريع.

وأضاف المتهم أنه يبيع الأسلحة النارية لزبائنه من العاطلين وديلرات المواد المخدرة والبلطجية الذين يستخدمونها في التشاجر، مشيراً إلى أنه يبيع السلاح الواحد بـ 500 جنيه والطلقات بـ 10 جنيهات.



ضبط عاطل في بيع الأسلحة النارية



وكانت معلومات وصلت إلى مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة القسم بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة كشفت التحريات أن المتهم احترف ممارسة نشاط الاتجار في السلاح الناري لتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة.

منطقة روض الفرج لمزاولة نشاطه الإجرامي

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ من أحد شوارع منطقة روض الفرج، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث أن معظم زبائنه من مروجي المخدرات ومحترفي المشاجرات مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات و استصدار إذن من النيابة العامة تحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج إلى مكان البلاغ وبعمل كمين محكم تمكنت من ضبط المتهم.