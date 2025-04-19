أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 19-4-2025

السبت 19/أبريل/2025 - 12:33 م

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، وذلك بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع بورصة الدواجن، حيث شمل التحديث أسعار الدواجن في المزارع والأسواق المحلية للمستهلكين.

أسعار الفراخ البيضاء في مصر

أوضحت بوابة الأسعار أن سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بلغ في المتوسط نحو 99 جنيهًا للمستهلك في الأسواق المصرية، في حين سجل سعر كيلو الفراخ البلدي حوالي 125 جنيهًا، وهو ما يعكس فرق السعر بين الأنواع المختلفة بناءً على الجودة والطلب والتكلفة.

أما على مستوى المزارع، فقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت ما بين 74 و75 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 90 إلى 99 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة وتكلفة النقل والتوزيع.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة

بالنسبة للفراخ الساسو، فقد أظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر الكيلو في المزارع تراوح ما بين 78 إلى 79 جنيهًا، ووصل إلى المستهلك بأسعار تراوحت بين 92 إلى 100 جنيه للكيلو، ما يُظهر ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بالفراخ البيضاء نتيجة لاختلاف نوعية التربية والتغذية.

أما الفراخ الأمهات، فقد سجل سعر الكيلو منها اليوم في المزارع حوالي 67 جنيهًا، بينما بلغ السعر الذي تُباع به للمستهلك ما بين 73 إلى 82 جنيهًا للكيلو، وهو سعر أقل من باقي الأنواع، نظرًا لأن هذا النوع عادة ما يُستخدم في الإنتاج أكثر من الاستهلاك المباشر.

هذا التحديث يعكس حالة السوق المتغيرة بشكل يومي، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب العرض والطلب، وكذلك حسب تكلفة الإنتاج والتوزيع. ويُعتبر قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وله تأثير مباشر على ميزانية الأسر، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا مهمًا سواء للمستهلكين أو التجار والمربين

أسعار البيض للمستهلك اليوم



شهدت أسعار البيض اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، حيث سجّلت كرتونة البيض الأحمر انخفاضًا واضحًا، لتُباع جملة بسعر 114 جنيهًا، في حين يصل سعرها للمستهلك النهائي إلى 138 جنيهًا، بعد أن كانت تُباع سابقًا بسعر 165 جنيهًا، ما يعكس انخفاضًا كبيرًا يُخفف العبء عن المستهلكين.