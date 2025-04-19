"انقطع الخط" و"الاحتفال بالحياة" يخطفان أنظار جمهور مهرجان مسرح الجنوب بقنا

يواصل المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، فعاليات دورته التاسعة، المقامة حاليا بمحافظة قنا وتستمر حتى 20 أبريل الجارى.

وانقطع الخط يرصد إشكالية الحب في مسرح الجنوب

بدأت عروض المسابقة الرسمية للمهرجان على مسرح قصر ثقافة قنا، بالعرض المغربى "وانقطع الخط" لفرقة محترف مسرح ربيع الإبداع، والذي تدور أحداثه حول شخصيتين رئيسيتين امرأتين، الشخصية الرئيسية والشخصية المرافقة لها، الشخصية الأولى "سارة" التي ترصد لنا إشكالية الحب والانعتاق متذبدبة ما بين قلبها وعقلها منتصرة للمرأة محاولة إثبات الذات، ولكن حبها لحبيبها "حاتم" الذي تعشقه حد الجنون جعلها توشك أن تنهار، لكن المرأة المتمردة بداخلها المنتصرة لحقوق المرأة تحاول أن تتغلب على عاطفتها، من خلال معاناتها و ترصد ذلك الصراع الذي تعيشه الشخصية المرأة بصفة عامة.

أراد المؤلف من خلال النص أن يسلط الضوء على موضوع المرأة وحريتها من صراعها مع قلبها وعقلها مقاومة الخيانة وكل العراقيل التي تقف في سبيلها.

العرض تأليف وإخراج سعيد كرامو، ومن بطولة مريم صوفي، يسرى اطويل، موسيقى الياس جابر، الاضاءة زهير برتال ، المؤثرات الصوتية وتقنية الما بينغ المصطفى رضوان.

وقدم على المسرح الصيفى بالقصر ضمن عروض على هامش المسابقة العرض الإسبانى البرتغالى"الاحتفال بالحياة" لفرقة أستا تياترو، والذي تدور أحداثه حول إن الرجل لا ينبغي له أن يفضح حبه في ساحة عامة، وأن يحدث العكس، لا يوجد شيء أفضل وأنقى وأكثر كرامة يمكن فضحه من الحب!، لقد أطلقوا علي لقب مجنون ومنحط، لقد أنكروا عليّ كل شيء، كل شيء!، يقولون إنني مجرم، لكنهم لم يسترشدون إلا بالمظاهر التي يخلقونها وتشويه أحلامي، علاوة على ذلك فقد مزقوا جسدي وروحي بخناجرهم الكاذبة. انتقامي سيكون الحب. هل تسمعني؟ هل تسمعني جيدًا؟ انتقامي سيكون الحب! أضواء. كاميرا. أكشن!

العرض من بطولة سيرجيو نوفو، تأليف وإخراج باتي دومينيك، بيدرو فونسيكا – فني، روي بيريس منتج.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.